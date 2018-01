Quique Peinado ha contestado este martes con contundencia al insulto que había recibido en Twitter por parte de un usuario anónimo, después de defender la normalidad de que haya drag-queen en la Cabalgata de Reyes de Vallecas (Madrid).

El humorista y colaborador de Zapeando no se ha cortado un pelo a la hora de contestar a un mensaje en el que se le criticaba por sus supuestas ideas políticas y se le llamaba "vago".

Te veo en Podemos con una impresora y unos grilletes en el congreso no en mucho tiempo. Es bueno tener sueños y luchar por ellos. Adelante, pedazo de vago!!

La contestación de Peinado ha ignorado las insinuaciones sobre su ideología y, con ironía, ha mostrado su enfado por haber sido calificado con el término vago:

Yo tolero todos los insultos, pero VAGO NO, NO ME JODAS. Si soy vago lo estoy disimulando DE PUTA MADRE. https://t.co/fqWZolJRWx