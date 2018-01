First Dates se ha estrenado en 2018 con un concursante que ha dejado turulatos a los fans del programa: Ausias, 19 años, valenciano y dependiente en una tienda de juguetes. Hasta ahí todo normal. Lo que ha chocado en principio han sido sus pintas, y no para bien.

Pero es que sus comentarios tampoco han sentado nada bien. Los más reaccionarios en Twitter se han lanzado a su yugular por sus gustos extraños... y el resto de los usuarios, por sus apuntes sobre los heterosexuales.

Habéis visto a Ausias en #FirstDates523 ? Y pensar que cazábamos mammuts 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/NHWWzdtimJ — Javier Bermúdez (@IamFJBermudez) 2 de enero de 2018

No puedo creer que existan personas como Ausias; debe ser algún disfraz:

-De qué vas?

-De ridículo #FirstDates523 — Cristina Bronchal (@Cris_Bronchal) 2 de enero de 2018

Pues no pongo la tele y veo a un chavalillo con columpios en las orejas! #FirstDates523 pic.twitter.com/MQ7153WvHY 2 de enero de 2018

Creo que Ausias viene de Aliexpress. #FirstDates523 — MarinaZ (@ZeniMarina) 2 de enero de 2018

#firstdates523 Despues de ver a Ausias no os han dado ganas de abriros un plan de pensiones??? — La tia del paraguas (@Latiadelparagua) 2 de enero de 2018

Me encantaría ver a Ansias vendiendo juguetes a los padres con sus pendientes de Chanel #FirstDates523 — NiñoGordo (@Talivaneo) 2 de enero de 2018

Ausias ha empezado diciendo que no se siente "ni hombre ni mujer" sino "como un muñeco". Ha revelado que sus granes aficiones son la purpurina, que echaría en todo, "a la bandera, a las casas, a la ropa", y coleccionar Barbies.

Haciendo amigos, ha añadido que los heteros le aburren, porque son "eso de siempre lo mismo, lo mismo". "Y con los gays no suelo llevarme bien, me ven muy femenino, con mucha pluma". A eso achaca que no haya tenido suerte en el amor: "Tengo demasiado brillo para las personas".

Para asombro general, la cita ha transcurrido bastante bien porque su pareja, un malagueño de 20 años llamad Andrés, también es fan de la purpurina y le encanta vestirse de mujer. Ya había advertido a su vez de que era "una persona extraña y rara" de gustos "muy raros".

Pero todo eso no ha sido suficiente para el exigente Ausias, que ha preferido marcharse solo porque cree que "el chico brilla, pero no con 'brillibrilli".