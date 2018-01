La Toma de Granada vuelve a calentar Twitter

Otro 2 de enero, llegan los actos conmemorativos del Día de la Toma de Granada... y vuelve la polémica a Twitter. Incluso, los Reyes Católicos son trending topic en nuestro país.

El acto en Granada consiste en un desfile de moros y cristianos protagonizado por las cuadrillas de las localidades de Benamaurel, Cúllar y Zújar. El Ayuntamiento de la ciudad quiere "sacar del extremismo" para recuperar su carácter festivo y familiar. En ediciones anteriores, se han producido escenas de máxima tensión entre grupos ultra.

El consistorio granadino anhela una fiesta para la ciudadanía y ha invitado a los vecinos a tomar las calles de una "forma afectiva y lúdica". Pero en Twitter, la Toma de Granada ha vuelto a levantar la polémica...

Lo que uno aprende con Twitter. .... Desconocía que hoy fuera una efeméride tan fascista, hasta que he leído los tuits de Reyes Católicos y la toma de granada... Por cierto, estos famosos cuadros que enseñan , son pura propaganda de ese tiempo, no reflejan la realidad.

Yo tampoco estoy de acuerdo que por La Toma de Granada gracias a Los Reyes Católicos se haga fiesta, si hiciéramos una fiesta por cada logro/victoria española no trabajaríamos nunca 🇪🇸🇪🇸🇪🇸

Cada 2 de Enero queréis equiparar a Mariana Pineda con la relevancia histórica que tuvieron para nuestra ciudad los Reyes Católicos y que no se rían de vosotros. Y todo no se puede tener. #VivaLaTomaDeGranada

No eran "ellos". En la #Granada que conquistaron los Reyes Católicos no había "moros" (que tampoco pasa nada porque los haya), había andaluzas y andaluces a los que echaron de sus casa y de su tierra. Por eso NO a la celebración de la Toma de Granada #NOaLaToma https://t.co/Q7nlxPZvIr