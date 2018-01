Aitana se despide de Cepeda con un emotivo mensaje en Instagram

A la quinta va la vencida. En la noche del martes Luis Cepeda abandonó la Academia de Operación Triunfo 2017 tras enfrentarse a su amigo Roi, que ganó la votación con el 73% de los votos.

Tras la salida de Cepeda, el galOT se convirtió en dramOT y los triunfitos inundaron de lágrimas el plató del programa, especialmente Aitana, gran amiga del expulsado.

La relación de amistad entre Aitana y Cepeda ha traspasado la pantalla y son muchos los que llaman a los dos Aiteda, una mezcla de sus nombres.

Aitana ha querido despedirse de Cepeda en una extensa publicación de Instagram. "Gracias por ser mi hermano, mi mejor amigo y mi gran apoyo aquí dentro. No tengo palabras para describir lo mucho que te voy a echar de menos, y sí, ya se que sólo será una semana, dos o un mes (en el mejor de los casos) pero esto sin ti no es lo mismo Pedrito", asegura la cantante, que se pasó la mañana del martes llorando como una magdalena.

La catalana ha expresado su deseo de mantener una bonita amistad fuera del concurso y recuerda que cantarán juntos en el Palau y en Vistalegre.

"Espero también que tengas terminado tu gran single cuando salga, sí sí, ese que empezaste aquí dentro. Pos eso, que te quiero un poquillo porque te he pillado cariño. Y lo sabes. PD: Recuerda que somos tan blanditos que nos queremos morir", sentencia.

Luis Cepeda también ha querido mandar un mensaje a sus compañeros, a la audiencia y a sus profesores tras su salida a través de Instagram.

"No se han dicho 'gracias' en el mundo entero para expresar mi agradecimiento a todos vosotros que semana tras semana habéis estado ahí. No he dormido leyendo mensajes, he llorado de felicidad con cada uno y de tristeza por dejar atrás a compañeros que echaré de menos", ha dicho el expulsado, que de momento se ha referido directamente a ninguno de sus compañeros de concurso.

Hace una semana Cepeda sí dedicó un escueto mensaje a Aitana en Instagram: "Brillas con luz propia".

Como despedida, Aitana y Cepeda cantaron juntos en el chat de Operación Triunfo dedicado a canciones Disney e interpretaron La Bella y la Bestia.