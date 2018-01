Íñigo Errejón está haciendo todo un ejercicio de transparencia gastronómica en redes. El político ya ha revelado el curioso alimento con el que celebra su cumpleaños (no, no es una tarta) y ha dejado ver en qué consiste su compra en el súper. Ahora le ha tocado el turno al jamón... y pobre de él.

El diputado de Podemos por Madrid ha compartido en Instagram un breve vídeo, casi un gif, en el que se le ve cortando una loncha de ese apreciado alimento que muchos consideran sagrado.

Poniéndose la venda antes de la herida, Errejón ya avisaba en la publicación de que el corte de jamón no era lo suyo... pero eso no ha bastado para impedir la oleada de bromas acerca de su particular estilo con el cuchillo jamonero:

Lo mejor es la cara que pones. 🙈 ana3.14tagorina

Poco jamon has cortao... pedro_bolethunter

Para la política muy bien pero para cortar jamón ....no😂😂 pinussa77

No hace falta que digas que el corte no es lo tuyo!! jajaja charlyexposito

Vaya filete. miguelmorante9

Pues no Iñigo eso no es lo tuyo 😉 kris.dalmatica

Jajaja,me parto!! Afilalo que parece que no desliza entre loncha y loncha. Ah,después tapalo con un paño y esconderlo ( mucho chorizo) marysuarezvarela13