Amaia Romero, más conocida como Amaia de España, se ha ganado un hueco en la historia de la televisión española gracias a su participación en Operación Triunfo 2017. Su sencillez, su forma de expresarse y sobre todo su talento, han hecho de la concursante pamplonica una de las grandes favoritas a ganar el concurso.

Además de por sus espectaculares actuaciones —su interpretación de Shake it Out, de Florence And The Machine, en la gala 9 es simplemente brillante— la triunfita ha conseguido un hito en Instagram que está al alcance de muy pocas personas.

En esta edición de OT los concursantes tienen acceso a Instagram, una forma de comunicarse con los espectadores y de mostrar cómo viven el concurso, aunque no ellos no pueden leer los comentarios que reciben por parte del público.

Casi todos los triunfitos suelen usar de forma asidua la red social de las fotografías. La mayoría de ellos suelen compartir numerosas imágenes y vídeos en Instagram. Todos menos Amaia. La joven sólo ha hecho cuatro publicaciones pero aún así su éxito es arrollador: tiene casi 200.000 seguidores.

El resto de los concursantes, con muchas más publicaciones, están muy lejos de los 200.000 seguidores de la pamplonica.

La única que supera a Amaia es Aitana, pero con 65 posts, 61 más que ella.