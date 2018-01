La actuación con la que Amaia de España puso en pie a Mónica Naranjo (y a todos)

La gala de Operación Triunfo suele colarse entre los principales trending topic de la noche y del día siguiente pero este miércoles otro hashtag le pisaba los talones: Amaia de España. En la gala 9 la pamplonica defendió la canción Shake it Out, de Florence And The Machine, un tema al que tuvo que poner sentimiento y con el que conquistó a todos sus súbditos en la noche en la que cumplía 19 años.

Muchos llegaron a afirmar que con esa actuación se había proclamado ganadora de OT o, por lo menos, se había ganado un sitio en la final, como afirmó la triunfita Soraya Arnelas:

Amaia! Te acabas de ganas tu pase a la final

Esta si es la Amaia que va a ganar @OT_Oficial la que debería ir a Eurovision!

Bienvenida NUEVA AMAIA!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#OTGala9 — Soraya Arnelas (@SorayaArnelas) 2 de enero de 2018

Hasta la juez Mónica Naranjo se rindió a sus pies e incluso se la pudo ver aplaudiendo de pie mientras Amaia seguía cantando. "Has estado sublime, exquisita... ¡la rehostia!", le dijo para que cruzase la pasarela.