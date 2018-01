La favorita de 'Masterchef Junior' deja el programa y los fans lloran

MasterChef Junior se estrena en 2018 con un programa centrado en la cocina de América del Sur en el que han vuelto los expulsados para una repesca de los dos que mejor pantxineta consiguieran elaborar para el postre.

Y los fans en redes tenían una clara favorita: Nuria, que acapara más de la mitad de los comentarios sobre el programa, convertido en tendencia. Algunos incluso la han bautizado como "Nuria de España", al estilo de Amaia, la favorita de la actual edición de Operación Triunfo.

Finalmente, la favorita no ha entrado en la repesca y se han quedado en su lugar María y Héctor. Y todos se han tenido que enfrentar de nuevo a la eliminación, fase en la que ha aparecido el último ganador de MasterChef Celebrity, Saúl Craviotto.

