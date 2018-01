Rosa López manda un mensaje a Amaia tras su última actuación en 'OT 2017'

Amaia de España acabó de conquistar a todos los espectadores después de su actuación el la novena gala de Operación Triunfo 2017.

La concursante de Pamplona enamoró a público, jurado y profesores interpretando Shake it Out, de Florence And The Machine. "Has estado sublime, exquisita... ¡la rehostia!", aseguró Mónica Naranjo durante en su valoración antes de mandarla a cruzar la pasarela.

Pero Naranjo no fue la única que se rindió a Amaia, Rosa López, ganadora de la primera edición de OT y representante de España en Eurovisión, mandó un mensaje a la triunfita tras su brutal actuación.

"Pero qué bonito cantas Amaia. Darte la enhorabuena de mi parte y te deseo todo el éxito del mundo", aseguró.

#OTGala9@OT_Oficial Pero que bonito cantas Amaia darte la enhorabuena de mi parte y te deseo todo el éxito del mundo 🌎 pic.twitter.com/kEbBrdf4ss — Rosa López (@RosaLopez) 2 de enero de 2018

Rosa y Amaia compartieron escenario en la gala de Navidad de OT y cantaron Gracias por la música, de ABBA

Lorena Gómez, ganadora de Operación Triunfo 2006, también mandó un tuit halagando a la pamplonica: "Amaia, hoy has ganado".