Teresa Rodríguez llama "castellano centralista" a Rufián por la broma que hizo sobre una foto de Susana Díaz

Susana Díaz dio el pasado 30 de diciembre su discurso anual de Navidad dirigido a los andaluces. Lo hizo desde la ciudad califal de Medina Azahara, en Córdoba, una "ciudad brillante" que aspira a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y que "también es testimonio de cómo los enfrentamientos en el seno de las sociedades solo traen discordias civiles", una "lección de la historia que no debemos de olvidar", según explicó la presidenta de la Junta de Andalucía.

La elección del escenario no pasó desapercibida y hubo bastantes broma en redes por su parecido con series como Juego de Tronos y programas como Cuarto Milenio (Cuatro).

El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no se privó tampoco de hacer una broma.

Amigo acuario, haz algún regalo, prueba experiencias nuevas, muestra tu sentimientos y este 2018 será tu año. pic.twitter.com/aXA6O1bn94 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 31 de diciembre de 2017

Un chiste que no ha sentado bien a la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.

Hola @gabrielrufian, que Medina Azahara, vestigio inefable de la Córdoba que fue capital de Europa, te parezca un escenario cutre de astrología te hace parecer más castellano centralista que a mí, primo, un respeto 🙋🏽 https://t.co/SnEMDUffis — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 3 de enero de 2018

Para poner el foco en la persona y no en el decorado, este meme es mucho más ajustado, lo digo con conocimiento de causa 😉 pic.twitter.com/TJPIJCSWWC — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 3 de enero de 2018

Muchos usuarios han contestado a Rodríguez que ha malinterpretado la broma de Rufián.

Igual nos la hemos cogido con papel de fumar , No??? Obviamente alude a la iluminación a la indumentaria y a los ademanes de la andoba lo demás no se de donde lo has conjeturado — Hardly Useful / M.Rajoy (@menudotiarro) 3 de enero de 2018

Teresa, has patinado. La cutre es Susana Díaz, no va por el sitio. — Spaniard in De Works (@talanca64) 3 de enero de 2018

Creo que no las pillado. — GreenWhisper (@maxmigue) 3 de enero de 2018

Toda la razón Teresa, pero creo que el chiste va más por la "pitonisa" que hay en la foto, que esperemos que le quede poco futuro en la política. — VíctorSafety (@VictorSafety) 3 de enero de 2018

Confundes al personaje con el paisaje, a la vedet con el escenario. Que más cosas confundes? — Ximp (@Homonomos) 3 de enero de 2018

Teresa, seguro que lo decía o por la iluminación o por Susana, no por Medina Azahara. Que no he ido nunca pero seguro que debe ser muy bonito.

PD: prefiero que seas tu la Presidenta de Andalucia que Susana. Un 😘 — Sònia Reig (@sonia_r_o) 3 de enero de 2018

Vaya par de dos...la una no se entera de la mamarrachada del otro. Entre ambos no juntan una neurona — OpenMinded ☯ 🇪🇸 (@OpenMinded40) 3 de enero de 2018

Yo creo que el símil proviene más de la pose y del estilismo de la vidente.... — Ío (@io_____________) 3 de enero de 2018

Estás flipando Teresita. Por ahí no van los tiros miarma — Manutástico (@MaNu_Mz) 3 de enero de 2018

No me jodas que no has visto lo que han puesto en medio de ese magnífico escenario! — qengkatagure (@qengkatagure) 3 de enero de 2018

Eso es lo que se dice "filar molt prim"... Creo que Rufian apuntaba a la puesta en escena en general y a la protagonista, que no al magnífico fondo. Medina Azahara fue, es, y será una pasada por los siglos de los siglos.



Amén. — Carles Calbet 🎗 (@octubrant) 3 de enero de 2018

Este hombre es un impertinente pero la verdad que la escenificación es un poco subrealista. — Fran Mark (@_franmark_) 3 de enero de 2018

Hola quiero protagonismo y no sé qué hacer, voy a ofenderme por algo y meto a Rufián en el mismo tuit así lo mismo me sacan en la sexta...😒 — pAblit0° (@pablomalagap) 3 de enero de 2018

Sra. Rodriguez dónde se menciona la Medina Azahara en el tuit de Rufián? Ah! que su propósito es otro, lamentable. — Jordi Barandika (@einbidot) 3 de enero de 2018

Claramente se metía con el personaje, no con con la arquitectura. Sandro Rey podría haber estado en el mismo lugar y no por ello el lugar pierde un ápice de dignidad.

Teresa, has perdido un poco de molonidad ahí eh... — Silvereye (@SeleneCrow) 3 de enero de 2018

Otros, sin embargo, han dado la razón a Rodríguez y han afeado a Rufián el contenido de su tuit.

Gabriel lo peor que puede ser un andaluz es olvidar su orígenes.

Nunca olvides que Andalucía como la que más.

Viva la Tierra andaluza! — Baldo Ortiz (@podemos2agosto) 3 de enero de 2018

POR FAVOR, TERESA PRESIDENTA!!! 😍😍😍😍 — Vero Nevado Cuartero (@Veronevado) 3 de enero de 2018

No me hace ni pizca de gracia. Desprecio hacia una Andalucía mal entendida desde el "Norte" unido al machismo que es transversal, y afecta a hombres de cualquier ideología. Un poco de respeto a los y las andaluzas, a todas las mujeres y a nuestras representantes políticas. — anasan (@anasanric) 3 de enero de 2018