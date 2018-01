Trump, el líder peor valorado del mundo

Donald Trump no le cae bien al mundo. No lleva ni un año al frente del Gobierno de EEUU, pero ha sido tiempo suficiente para granjearse la animadversión de todo el planeta. Lo acaba de constatar la 41ª encuesta mundial End of Year de Worlwide Independent Network of Market Research / Gallup International (WIN/GIA), que tras analizar los cariños y recelos que generan 12 líderes políticos en ciudadanos de 55 países diferentes (más de 55.000 entrevistas), concluye que el norteamericano es el más odiado de todos los mandatarios. Es, además, la primera vez que un inquilino de la Casa Blanca tiene peor nota que un presidente de Rusia, en este caso, Vladimir Putin, en las cuatro décadas largas en que se lleva haciendo este estudio. De récord.

Según los datos del sondeo (cuyas conclusiones tienes completas al final de esta noticia, en inglés), Trump logra un 31% de opiniones favorables y un 58% de desfavorables. El resto, apenas un 11% de encuestados que no lo valora o que no lo conoce. Es su único consuelo: su cara sí le suena a los humanos, más que la de ningún otro líder, exceptuando el papa. Los expertos hacen una media y extraen lo que llaman el índice de apoyo, que en el caso del republicano es de -27.

El magnate aprueba, aún así, en algunos países: Albania, Ghana, India, Kosovo, Moldavia, Nigeria, Polonia, Rumanía, Tailandia, Ucrania, Vietnam y Filipinas. En tierra de Rodrigo Duterte es donde más se le quiere, con un +49. En su nación, el suspenso es de libro, un -23, con un 35% de personas que lo valora positivamente y un 58% que lo hacen negativamente, muy en consonancia con la valoración mundial. Los estados que más lo detestan son, por este orden, Alemania (-83), México y Holanda (-73), Suecia (-71), Irlanda (-70), Francia (-69), Austria, Eslovenia e Irán (-68). España tampoco lo quiere: saca un -65, resultante del 80% que lo suspende y el 15% que lo aprueba. En general, Europa occidental y los países de la UE le dan la espalda.

El hundimiento de la imagen de Trump contrasta, además, con los datos que lograba su antecesor en la presidencia de EEUU, el demócrata Barack Obama, al que apoyaba el 59% de los entrevistados, con un balance de +30 en su último año de gestión.

EL PAPA, EL MÁS VALORADO

El papa Francisco abraza a una pareja de recién casados, durante una audiencia general en el Vaticano, el pasado 27 de diciembre.

Frente al último de la clase, el mejor valorado no es un presidente ni un primer ministro, sino un líder religioso, el papa Francisco, bien valorado por un 56% de los sondeados y mal por un18%, lo que le da una nota final de +38. La lista de quienes le dan un negativo se limita a cuatro estados: Azerbaiyán, Serbia, Paquistán y Turquía. Entre sus mejores registros, el +83 de Croacia, el +80 de Colombia o Filipinas, el +79 de Armenia y el +76 de Italia, países de enorme fe católica. España también aplaude su labor: +57 (74% de votos favorables, 17% en contra).

(Puedes seguir leyendo tras el gráfico...).

En la lista de WIN / GIA, a Jorge Bergoglio le siguen dos mandatarios europeos, el presidente francés Emmanuel Macron (que, pese a llegar al cargo, como Trump, en 2017, sí que conquista corazones, con un +21, 45% de opiniones favorables y 24% desfavorables) y la canciller alemana Angela Merkel (a quien el resbalón de las últimas elecciones no le pasa aún factura, con un +20, 49% de aprobados y 29% de suspensos). Ambos son muy apreciados en Vietnam y Albania y suspenden (-14, -29) en Rusia. En las naciones europeas su nota es de aprobado medio respecto a su calificación final.

También aprueban en esta encuesta Narendra Modi, el primer ministro de India (+8); la premier de Reino Unido, Theresa May (+7), el presidente chino Xi Jinping (+6); y el ruso Vladimir Putin (+3).

Por contra, a estos siete aprobados se añaden cinco líderes suspensos: el rey Salman bin Abdulaziz al Saud de Arabia Saudí (-6); el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (-8); el líder iraní Hassan Rohaní (-9); el presidente turco Recep Tayyip Erdogan (-12), y el ya comentado Trump (-27).

Por contraposición al norteamericano, merece la pena detenerse en el caso de Putin. Aprueba ajustado con datos muy parejos: 43% de apoyos y 40% de rechazos. Pasa del +80 en Armenia, Vietnam y Kazajistán y llega al +68 en su país y Serbia, mientras que suspende en Europa: -65 en Holanda, -61 en Suecia, -56 en Reino Unido, -55 en Irlanda, -54 en Alemania... En España logra un 19% de valoraciones positivas y un 72% de negativas, en total un -53. Putin ha evolucionado de forma positiva, además, pues en el último sondeo el porcentaje de quienes le aprobaban era del 33%.

¿CÓMO LO VEN LOS ESPAÑOLES?

Como ya hemos ido repasando, los españoles también se suman al cate a Trump, pero tampoco perdonan a Putin. Según las 1.016 entrevistas online hechas a principios del pasado noviembre por la empresa demoscópica Instituto DYM, el primero saca un -65 y el segundo, un -53.

Somos duros a la hora de repasar el liderazgo mundial, pues si de media aprueban siete de los 12 candidatos, en España apenas lo logran tres: Merkel (+9), Macron (+28) y el papa Francisco (+57). Destaca el mal dato que logra una primera ministra europea como May (no hay que olvidar el Brexit y Gibraltar), que tienen un -27, con un 55% de respuestas negativas.

