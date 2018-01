Cachondeo con el susto que se llevó una mujer con un falso Bustamante

Una imagen de cartón del músico David Bustamante está desatando mucho cachondeo en redes sociales. Una usuaria de Twitter ha publicado una fotografía desde una perfumería en la que se puede ver cómo un Bustamante de cartón se asoma por uno de los estantes con una mirada penetrante a lo Zoolander.

"He ido a una perfumería y no sabéis el susto que me he pegado con un Bustamante inquietante", aseguraba el tuit, que tiene en pocas horas más de 1.000 retuits y cerca de 1.800 Me gusta.

He ido a una perfumería y NO SABÉIS EL SUSTO QUE ME HE PEGADO CON UN BUSTAMANTE INQUIETANTE. pic.twitter.com/7ZrLsptVV9 — 🐝🍯 Deby πcher 🍯🐝 (@DebyBowie) 4 de enero de 2018

Pero cuidado, no es el único Bustamante de cartón que se ha encontrado asomado por las perfumerías de España, también se han dado casos de avistamientos en Valencia y Alicante.

No sé dónde es esa tienda pero en mi barrio hace poco pasó esto... pic.twitter.com/t9E4jYvdta — *lou (@misfit_auri) 4 de enero de 2018

A mí me ha pasado en un Marvimundo. Dime por favor que en todos los Marvimundo ponen Bustamantes inquietantes. — 🐝🍯 Deby πcher 🍯🐝 (@DebyBowie) 4 de enero de 2018

Esto es un Druni, en Valencia. Y me consta que en uno en Alicante también está así jajajaja — *lou (@misfit_auri) 4 de enero de 2018

Los Bustamantes al ataque, madre mía. — 🐝🍯 Deby πcher 🍯🐝 (@DebyBowie) 4 de enero de 2018

El propio Bustamante ya compartió hace unos días una imagen con su Yo de cartón en su cuenta de Instagram.

¿Qué tipo de mirada es? ¿Acero azul o Magnum?