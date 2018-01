El Dow Jones supera los 25.000 puntos por primera vez en 122 años

Euforia en los mercados. Una ola de optimismo ha recorrido este jueves las Bolsas de todo el mundo en este inicio de año, empujándolas hacia niveles históricos. Una escalada que se produce en las jornadas previas al Día de Reyes, aunque tradicionalmente tiene lugar a finales de año, en el conocido como rally de Navidad, que este año no se ha vivido en Europa.

El índice Dow Jones de Industriales, selectivo de referencia de Wall Street, ha superado a los pocos minutos de la apertura de sesión bursátil el nivel de los 25.000 puntos por vez primera en sus 122 años de historia, cuando fue creado por Charles Henry Dow, editor del periódico económico The Wall Street Journal.

Todo un hito para el índice de referencia de la Bolsa de Nueva York que agrupa a 30 de las mayores empresas constituidas como sociedades anónimas que cotizan en el mercado bursátil de Estados Unidos. Incluye, por tanto, a compañías como Apple, Coca-Cola, McDonald's, Microsoft o Walt Disney. Como curiosidad, General Electric es la única empresa que ya formaba parte del Dow Jones en su debut en mayo de 1896.

Hace aproximadamente un año las primeras decisiones de Donald Trump tras su llegada a la Casa Blanca impulsaron al Dow Jones y lo colocó por encima de los 20.000 puntos. Esto ocurrió el 25 de enero de 2017. Es decir, el índice ha ganado 5.000 puntos en menos de un año, un incremento del 26%. Todavía es más llamativo que solo haya necesitado 23 sesiones para sumar 1.000 puntos, desde que el 30 de noviembre superara los 24.000 puntos.

No es el único selectivo que está de celebración, tanto el S&P 500 como el índice tecnológico Nasdaq Composite cotizan en máximos históricos. En este segundo caso están incluidas todas las empresas que cotizan en el mercado Nasdaq, como Amazon, Ebay o Facebook. Este miércoles superó por primera vez la barrera de los 7.000 puntos.

The Nasdaq Composite closed above 7,000 for the 1st 2 trading days of 2018! The Composite has risen faster than any other major index in 2017, boasting a 28% gain. Led by mega-cap companies such as AAPL, GOOG, MSFT, AMZN & FB, one wonders how far this index can run. @Nasdaq