El vídeo contra el machismo de las jugadoras de la selección española de rugby

La marca deportiva Joma publicó el pasado 28 de diciembre un spot en el que defienden con "orgullo" ser patrocinador oficial de la Selección Española Femenina de rugby.

El vídeo lo protagonizan las propias jugadoras de la selección, que explican los comentarios machistas que reciben por ser mujeres: "Ese deporte no es para chicas", "¿rugby? No te pega", "que soy poco femenina", "Claudia, la marimacho", "si juegas al rugby, ¿eres lesbiana, no?", "que si de verdad me compensa hacer esto", "vaya piernas de señorita".

Estos son algunos de lo que han tenido que escuchar durante su carrera frente a lo que les dicen personas orgullosas de ellas como jugadoras de rugby: "me han dicho que soy un ejemplo a seguir para ellos", "que están orgullosos de mí", "me han llamado campeona", "nunca me han visto tan feliz haciendo algo", "una niña me ha dicho que quiere ser como yo de mayor, y eso...".

Al final del vídeo, las jugadoras explican que para jugar al rugby lo único que hace falta es "ser valiente". "Seas como seas, tienes un hueco".

El vídeo ha tenido repercusión en las redes sociales, donde se ha aplaudido el mensaje del spot:

Muy bueno el anuncio de Joma con las jugadoras de la selección de rugby. pic.twitter.com/Dy7Wjr7MVv — PabloMM (@PabloMM) 4 de enero de 2018

¡Maravilloso anuncio de @JomaSport ! Porque paso a paso y, precisamente enorgulleciéndose, es como se consigue la visibilidad total. ¡Gracias! https://t.co/6WyMZ4IulH — Manuel J. Romero (@Manuelrh) 4 de enero de 2018