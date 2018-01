Esto es lo que hacían los concursantes de 'OT' mientras Amaia cantaba 'Shake it out'

Más de un millón de personas han visto ya el vídeo de Amaia interpretando Shake it out en la última gala de Operación Triunfo. Este martes la de Pamplona puso a sus pies a público, profesores y jurado con la interpretación que hizo de la canción de Florence And The Machine. Hasta Mónica Naranjo se levantó a aplaudirla al terminar la actuación. "Has estado sublime, exquisita... ¡la rehostia!", le dijo en las valoraciones finales.

La cantante no fue la única que celebró la actuación en el plató. Sus compañeros vibraron incluso más que la exigente miembro del jurado. Cuando Amaia llegaba al final de la canción (minuto 02:06 del vídeo de arriba), ellos empezaron a aplaudir y saltar entusiasmados desde la bancada.

El momento lo captó el programa y lo compartió en los stories de su perfil oficial de Instagram. Duró poco en la plataforma (solo 24 horas), pero los seguidores del programa lo grabaron y compartieron en Twitter.