El concejal de Atención a las Personas en Cuenca, José María López Martínez, está siendo duramente criticado por unas palabras que pronunció en diciembre sobre los indigentes de la ciudad y que ha revelado www.periodicoclm.com

Según dicha publicación, el concejal del Partido Popular aseguró en un pleno que la ciudad "no duerme nadie en la calle" si ha pedido al Ayuntamiento y afirmó que dormir en la calle "es una opción personal".

"Hay gente que no quiere saber nada de los servicios sociales", incidió, y por eso "la gente que duerme en los cajeros es porque quiere dormir allí". "Si un señor quiere dormir en un cajero, yo no me puedo meter con la libertad de las personas", zanjaba, antes de señalar que "cada uno es libre para estar excluido o intentar no estarlo".

Sus comentarios no han pasado desapercibidos en redes, donde muchos usuarios han reclamado su dimisión:

Cada vez que veo la noticia del concejal de Cuenca del PP me acuerdo de Chiquito. Mi cabeza funciona así, dejadme. — Compotita (@Compotita) 4 de enero de 2018

Según un concejal del PP de Cuenca quien duerme en un cajero lo hace porque quiere. Miserable, te dedico una canción de #Ignotushttps://t.co/DN0lAMQaRX — Alfonso Ríos (@AlfonsoRiosV) 4 de enero de 2018

José María López Martínez (PP Cuenca), concejal de atención a las personas dice que "quien duerme en los cajeros es porque quiere". ¿Alguien le ha explicado a este lerdo clasista qué es la exclusión social? — BienQuerida (@BienQuerida) 4 de enero de 2018

José María López Martínez, concejal del PP de Cuenca, dice que quién duerme en los cajeros es porque quiere https://t.co/84FScBAfRN Que a día de hoy haya cargos políticos que afirmen semejante insulto requiere cuanto menos un cese. @NadieSinHogar — ★ (@car10sbd) 4 de enero de 2018