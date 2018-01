La insólita confusión en 'First Dates' cuando su cita le dijo que era costalero

First Dates (Cuatro) emparejó este miércoles a Fran y a Juan, dos chicos que pronto entablaron una animada conversación acerca de lo que les apasiona. Los dos coincidieron en que les encanta bailar y la música, especialmente el flamenco.

"¿Te gusta entonces el folclore andaluz? ¿La Semana Santa?", preguntó Fran a su cita. "¡Uy, sí, me encanta! La Semana Santa de Cartagena es preciosa. Las vírgenes y todo", contestó Juan para alegría de su interlocutor.

"Soy costalero", contó Fran. "Muy bonito", respondió Juan, a quien instantes después se pudo ver solo ante la cámara reconociendo que no tenía ni idea de lo que era eso.

Entre risas, aseguró que cuando escuchó la palabra costelero, como no sabía lo que era, le siguió el rollo a su compañero de cena. "Yo me pensaba que era costelero de costa", admitió antes de soltar una carcajada. Puedes ver el momento aquí.

Su equivocación sacó una sonrisa a algunos espectadores:

Dios santo! Uno le dice que es costalero y el otro piensa que es que vive en la costa 😂😂😂😂 — Gonzalo Bel (@GonzaloBel) 3 de enero de 2018