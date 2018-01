Nueva York, en estado de emergencia por una "bomba ciclónica"

"No es una tormenta de nieve normal, es una tormenta de nieve más vientos de gran velocidad, que crean una situación grave", ha explicado el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que ha declarado el estado de emergencia en varias zonas, incluida la ciudad de Nueva York, ante la fuerte tormenta que se registra desde primeras horas de este jueves. La ola de frío polar que está golpeando Estados Unidos durante esta semana ha dejado hasta el momento al menos 16 muertos en varios estados.

Here's what the "bomb cyclone" looks like from space. Latest updates on the storm: https://t.co/7RwgtZejvx pic.twitter.com/IukfQb7OEn

La gigantesca tormenta que amenaza toda la costa este es producto de un abrupto descenso de la temperatura barométrica, que causa un fenómeno extremo conocido como "bombogénesis", también llamado "bomba ciclónica". Las gélidas temperaturas y las rachas de nieve han forzado la cancelación de centenares de vuelos, el cierre de colegios e incluso que el Senado estadounidense suspenda las votaciones que tenía previstas para el resto de la semana. Más de 46.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico, según la CNN.

Las autoridades anunciaron la cancelación de muchos vuelos con destino u origen en los aeropuertos de JFK, LaGuardia y Newark, que sirven a Nueva York, y dijeron que los operaciones están en estado de alerta.

Some airlines have cancelled flights at #JFK due to #winterstormgrayson. Travelers are urged to contact their carrier to determine flight status before arriving at the airport.pic.twitter.com/lc4atDJu3j