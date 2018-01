El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha incidido este viernes en la crítica a las vacaciones de Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, pese haber sido condenado a seis años de cárcel por el caso 'Nóos', y ha asegurado que "el apellido Borbón tiene privilegios" y "nunca ha encajado bien" en la ley.

En un mensaje en su cuenta de Twitter el dirigente de IU y portavoz adjunto de Unidos Podemos en el Congreso ha denunciado el viaje a Roma de Urdangarín junto a su esposa la Infanta Cristina de Borbón, hermana del monarca, que han recogido distintos medios.

Este viaje se produce pese a que el cuñado del Rey fue condenado el pasado mes de febrero por la Audiencia de Palma a seis años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos fiscales, una sentencia que actualmente está pendiente de recurso.

"Las típicas vacaciones de un condenado a seis años de prisión por robarnos millones de euros", ha denunciado Garzón, quien ha ido más allá asegurando que el apellido Borbón "nunca ha encajado bien en las leyes españolas" y "siempre ha sido privilegiado".

Seguimos esperando si le conceden o no la prisión provisional a Junqueras, que no está condenado. Pero está aún libre Urdangarín, el cuñado Borbón, que sí está condenado a 6 años de cárcel por corrupción. Contradicciones de una justicia que no lo es tanto.