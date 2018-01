El creador de 'Padre de Familia' explica la historia tras la broma sobre Kevin Spacey

En 2005 los creadores de Padre de Familia decidieron incluir una broma sobre Kevin Spacey. Una broma que en aquel momento no tenía mucho sentido. Hubo que esperar 12 años para entenderla. Las acusaciones que el actor Anthony Rapp vertió contra el protagonista de House of Cards, y a las que siguieron las de otros jóvenes, explicaron por qué Stewie corría desnudo por un centro comercial mientras gritaba: "¡Ayuda! ¡Me he escapado del sótano de Kevin Spacey!"

La broma se entendió al saber que Spacey había intentado violar a Rapp cuando éste tenía 14 años, aunque inmediatamente llegaron las dudas. ¿Sabían que Spacey acosaba (y abusaba) a menores? ¿Por qué si conocía esta fama no denunciaron? ¿Fue una broma premonitoria?

Dos meses después de las revelaciones de Rapp, Seth MacFarlane, creador de la Padre de Familia, ha hablado sobre el tema en una mesa de la Winter Press Tour de la Asociación de Críticos de Televisión de EEUU.

Según éste, cuando se emitió el episodio no estaba al tanto de los rumores que circulaban en torno al actor. "No recuerdo a quién se le ocurrió la broma", afirmó. "Me acuerdo de cuándo surgió... era un rumor que, sinceramente, yo nunca había oído, pero sí otras personas de la sala de guionistas. Así que tuvieron que explicármelo de algún modo: 'Ah, es un rumor que anda circulando", recordó que le explicaron.

En el mismo evento estaba también el productor de la serie, Alec Sulkin, quien aseguró que no conocía el rumor pero recordó una historia que pudo dar lugar a esos rumores. "[Spacey] había sido golpeado en un parque de Londres, y entonces contó que estaba paseando a su perro a altas horas y se había caído", dijo Sulkin. "Entiendo que a más de uno le sorprendió", añadió el productor, que aclaró que en el departamento que regulaba la serie aceptó la broma porque "habían oído los rumores y por eso lo permitieron".