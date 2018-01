La contundente respuesta de Manu Guix a esta grave insinuación: "Es una puta mentira"

Manu Guix, director musical en la Academia de Operación Triunfo 2017, se ha visto envuelto en una polémica en Twitter a cuenta del catalán.

Todo comenzó con el tuit de una chica que quería ir al concierto de Manu Guix —que tendrá lugar en Barcelona el próximo 18 de febrero—, pero aseguraba que no entendía catalán.

Quiero ir al concierto de @ManuGuix el 18 de febrero en Barcelona. Soy vasca y no sé catalán, pero me "sé" todas sus canciones. ¿Alguien de Euskadi que vaya a ir? ¡Que se manifieste! — Naiara González G. (@naiaragonzalezg) 4 de enero de 2018

A lo que otro usuario respondió:

Menuda chorrada...Viva la música en todas sus versiones, sonidos e idiomas, leches ya!!! — Hermione Granger (@VicYtorieta) 4 de enero de 2018

Y el mismo tuitero aseguró: "A mi me encantaría pero me echa para atrás que todo sea catalán o inglés. Parece que no quieres saber nada con el castellano cuando hay gente en este país que te admira, como yo por ejemplo".

A mi me encantaría pero me echa para atras q todo sea catalan o inglés. Parece q no quieres saber nada con el castellano cuando hay gente en este pais q t admira como yo x ejemplo — Millán (@Llanmy07) 4 de enero de 2018

Otra usuaria respondió que lo único importante era la música. A lo que el mismo usuario contestó con una grave insinuación, que Manu Guix "da a entender que odia cantar en castellano".

"Vale sí, pero da a entender que odia cantar en castellano. ¿Por qué? Serrat canta en catalán como en castellano. Un grande. Y @ManuGuix es un pedazo músico y me encanta pero también quiero que cante en castellano. Alemania es Alemania y España es España. No somos varios países, somos uno", aseguró.

Vale si, pero da a entender q odia cantar en castellano. Porq? Serrat canta en catalan como en castellano. Un grande. Y @ManuGuix es un pedazo musico y me encanta pero tb quiero q cante en castellano. Alemania es Alemania y España es España. No somos varios paises, somos uno. — Millán (@Llanmy07) 5 de enero de 2018

El músico catalán respondió de forma contundente:

Por qué piensas que por cantar en catalán odio hacerlo en castellano???? El odio lo pones tú, yo no odio nada. Y me parece un problema muy grave que creas que odiamos el castellano. No puedes estar más equivocado. Tengo dos discos en castellano. Y los que vendrán. https://t.co/pmovTz6C4j — Manu Guix (@ManuGuix) 5 de enero de 2018

Tras este mensaje, otro usuario instó a Manu Guix a no entrar en este tipo de polémicas. "Me repatea que a los catalanes se nos presuponga un odio hacia lo que es castellano. Es una puta mentira que solo alimenta la confrontación y el odio", aseguró.

Lo siento, no lo puedo evitar. Me repatea que a los catalanes se nos presuponga un odio hacia lo que es castellano. Es una puta mentira que solo alimenta la confrontación y el odio. BUENOS DÍAS!!!!! 😋😋😋 https://t.co/ZU1pnQZAVV — Manu Guix (@ManuGuix) 5 de enero de 2018