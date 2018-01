¡La que ha liado Alberto Garzón! Y todo por compartir una foto de sus vacaciones de fin de año.

El líder de IU ha dividido Twitter con la foto de un viaje Nueva Zelanda. Se retrata disfrutando del sol junto a un lago y una montaña que explica, con entusiasmo e identificándose como "friki", que hizo las veces de la Montaña Solitaria de la trilogía de El Hobbit.

Los tuiteros se han dividido en dos bandos: aquellos que ven incompatible ser de izquierdas con hacer un viaje así...

Querido Alberto Garzón, creo que debo recordarte esto: "No se aceptará la afiliación en IU de aquellas personas que de manera probada tuviesen posiciones públicas de defensa del modelo capitalista" artículo 12 párrafo 2 de los Estatutos de Izquierda Unida. pic.twitter.com/DHhtJRUibT

Y aquellos a los que les parece fenomenal que se vaya de vacaciones y lo comparta como cualquier persona.

Maldito Alberto Garzón. ¿Pues no va el tío y se paga un viaje a Nueva Zelanda con su dinero? Si fuera un patriota como Dios manda sabría que estos viajes te los financia la Gürtel de turno, hombreya. pic.twitter.com/MP9FMN9CG7

Ser Parlamentario de Izquierda, no significa vivir en la indigencia.

Alberto Garzón cobra lo mismo que el resto de compañer@s, sea de la ideología que sea.

Pero el TRIBUTA en España.

No tiene cuentas en Paraísos Fiscales.

Ni cobra sobresueldos en B.



Vamos, que no es un LADRÓN.