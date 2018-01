Pánico sin precedentes en 'First Dates' cuando su cita le habla de boda inminente y de pensión de viudedad

Antonio, un hombre de 74 años, llegó a First Dates—de Cuatro— con las ideas muy claras: buscaba una relación estable.

De hecho, iba con las ideas TAN claras, y buscaba una relación TAN estable, que ha provocado verdadero pavor a Sonia, una mujer proveniente de Alicante de 70 años.

El motivo del miedo de la mujer ha surgido cuando, ingenua de ella, le ha preguntado a su cita si buscaba una pareja para convivir. ¡Y vaya si Antonio la buscaba! El hombre le ha hablado de planes de boda en cuestión de meses, lo que ha dejado pálida a Sonia:

- Sonia. ¿Quieres una pareja para convivir, te gustaría? - Antonio. Que dure, ser felices y hacernos felices mutuamente durante todo lo que nos queda de vida. - Sonia. Yo es que tengo miedo porque he estado muchos años sola, y me da miedo convivir, casarse... - Antonio. Yo te diría, si mañana eres la mujer a compartir conmigo, te diría de un mínimo de seis meses a un máximo de un año, podríamos estar casados si todo nos va como dios manda.

Sonia ha reconocido ante la cámara que cuando Antonio le ha hablado de planes de boda, le ha entrado "algo por el cuerpo": "Llevo 35 años sin haber estado casada, y me parece en principio muy rápido y no, no estoy preparada...", ha asegurado.

Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí. No conforme con hablar de boda, Antonio ha ido más allá y le ha asegurado a Sonia que si se queda viuda de él, le quedará el 100% de la pensión de viudedad. La cara de Sonia ha pasado de blanco pálido a morado

- Sonia. Vas muy deprisa... - Antonio. Nooooooo. Estoy abierto a todo. Mañana yo me caso contigo, por ejemplo, te quedas viuda de mí, y tú sí que cobras la viudedad mía... el 100%.

"O sea, que ya está pensando hasta la viudedad que voy a cobrar y me parece una barbaridad. Ir tan deprisa... quizás lo ha dicho porque con las edades que tenemos nos queda menos tiempo que a la gente joven, y ahí lo entiendo", ha afirmado Sonia ante la cámara.

Visto lo visto, el final de esta cita no ha sorprendido a casi nadie:

