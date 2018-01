El presentador Roberto Leal se ha marcado un Paco León. En 2013, el actor celebró el haber llegado al millón de seguidores en Twitter con un sonado desnudo. Desde entonces, algunos famosos han copiado esa forma de festejar sus hitos en redes sociales enseñando piel.

El conductor de Operación Triunfo 2017es el último en sumarse, aunque de manera un tanto peculiar (y púdica). Al alcanzar los 100.000 seguidores en Instagram, ha compartido una fotografía de él desnudo... pero con truco: es de cuando era un bebé.

"Lo prometido es deuda. Después de que me lo hayáis pedido insistentemente, aquí tenéis la foto desnudo para celebrar los 100k", escribió. El presentador le echó guasa y añadió: "He tardado más porque se me resbalaba el móvil de las manos con la crema que me ha puesto mi madre".

En un cuarto de hora la foto de Leal había conseguido 2.000 me gusta y medio centenar de comentarios que aplauden su sentido del humor.