Donald Trump ha aumentado la cantidad de dinero que pide para construir el muro con México, condición para dar marcha atrás con el fin del programa de los soñadores.

La Casa Blanca pedido al Congreso 18.000 millones de dólares para construir el muro fronterizo con el país vecino, como una de las condiciones en la negociación de una solución migratoria a los jóvenes indocumentados que siempre han vivido en EEUU.

Así lo ha anunciado en un comunicado el líder negociador por parte de los demócratas, el senador Dick Durbin, poco después de que el Wall Street Journal diera la exclusiva con detalles sobre la propuesta.

Latest White House demand on immigration: $18 billion for a border wall. Outrageous. President Trump has said he may need a good government shutdown to get his wall. With this demand, he seems to be heading in that direction.