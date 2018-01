El periodista y productor Toni Soler se ha preguntado este viernes si se considera delito de odio 'querer que un trailer atropelle a los miembros del Supremo' después de que el alto tribunal haya acordado mantener la medida de prisión provisional que pesa sobre el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras.

'¿Querer que un tráiler atropelle sucesivamente a todos los miembros del Supremo es delito de odio?', se ha preguntado el periodista y presentador en TV3 tras conocer la decisión del alto tribunal al no creer que Junqueras vaya a abandonar la vía unilateral.

Este comentario ha generado una cascada de reacciones en la red social Twitter en la que ha sido publicado, tanto jaleando su actitud como censurando la misma.

Epppp Toni, per aquí no!!! AIXÍ NO!!! Siguem cautes i seguim treballant per ampliar la massa social que vulgui un país lliure. Cal convèncer als veïns que encara no ho tenen clar... Molta feina a fer!!!