Cospedal: "No hay particularismo capaz de quebrar a España"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado hoy que "no hay particularismo capaz" de quebrar la vocación de España de emprender los retos como una nación "cohesionada, abierta, vertebrada y plural".

Cospedal ha transmitido ese mensaje durante su discurso en la ceremonia de la Pascua Militar, presidida por Felipe VI en el Palacio Real en compañía de su padre, Juan Carlos I, como homenaje por su 80 cumpleaños.

Sin hablar expresamente de la situación en Cataluña, la ministra ha reiterado el compromiso "sin reservas de las Fuerzas Armadas con la unidad y el futuro de España".

"Todos y cada uno de nuestros militares han decidido dedicar sus vidas profesionales a custodiar y proteger nuestra esfera de libertad: la que marca la línea divisoria entre la democracia y la arbitrariedad", ha sostenido.

Quien no ha mencionado el tema catalán es el rey Felipe, quien simplemente se ha limitado a recordar el 40 aniversario de la Constitución, a la que se ha referido como el "gran pacto de convivencia sobre el que se asientan nuestros derechos y libertades y nuestro progreso económico y social".

LAS NOTICIAS FALSAS, EL NUEVO CAMPO DE BATALLA

La ministra ha abordado en su discurso algunas de las líneas estratégicas de actuación que Defensa se marca como objetivo para 2018 y como principal novedad ha incluido la amenaza que suponen para España las campañas de injerencia y desinformación o el uso delictivo del ciberespacio.

Según ha alertado, se trata de la consolidación de "un nuevo campo de batalla" en el que se trata de influir sobre la toma de decisiones del pueblo español. "La proliferación de desinformación y noticias falsas distribuidas de forma masiva buscan manipular la percepción del ciudadano para orientarla en favor de intereses de terceros divergentes de los nuestros", ha explicado.

Y todo esto, ha insistido, con el único objetivo de "desestabilizar" los países "y llevarlos a un clima más propicio para intereses geopolíticos y geoestratégicos que no son los propios de las naciones afectadas". Por ello, ha avisado que el país no estará completamente seguro si no lo considera como uno de los dominios más peligrosos y lo marca como uno de los retos más importantes que abordar durante los próximos meses.