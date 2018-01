El consejo de Noemí Galera a Aitana tras romper a llorar en el pase de micros

Aitana no puede más. La concursante más joven de Operación Triunfo 2017 está pasando unos momentos duros en la Academia tras la marcha de su amigo Luis Cepeda el pasado martes.

Tras varios días llorando, hoy lo ha vuelto a hacer tras el pase de micros del sábado, el único de la semana, en el que los profesores le han dicho que no tiene "seguridad" con el tema Cheap Thrills de Sia.

Justo después de ese comentario, realizado por el director musical Manu Guix, Aitana ha empezado a llorar y Noemí Galera ha mantenido una conversación con ella.

"Yo creo que el problema es otro", ha dicho la directora de la Academia, refiriéndose a los problemas con la canción.

"Y hasta que eso no pase, no vas a poder tirar para adelante y eso es tiempo", aseguraba Galera mientras la joven asentía.

Pero la directora de la Academia ha pedido a Aitana que "eso no interfiera en tu trayectoria en el programa". "Que luego no te arrepientas, cuando se acabe, de no haberlo aprovechado. O de pensar que podrías haber llegado un poco más si eso no te hubiera ocurrido", ha dicho Galera.

"Ahora estamos aquí, aprovéchalo, cariño. Tienes toda la vida por delante. Y eso es tiempo, yo ya lo sé, pero creo que tienes que hacer un esfuerzo para centrarte en esto y concentrarte. Porque te juegas mucho y lo sabes. Yo no te estoy descubriendo nada, tú lo sabes, eres consciente. Y eso no te está dejando avanzar. Apártalo, ya llegará, falta un mes. Dentro de un mes, el 6 de febrero, esto no existirá, no estaremos aquí, cada uno estará en su casa y yo, con una resaca muy grande", agregó.

Galera no cortó ahí su discurso y quiso mojarse al decir lo siguiente. "Si hay alguien aquí que creo que tiene posibilidades de ganar este concurso eres tú. No lo desperdicies, de verdad, te lo digo como amiga".