El rapero Arkano ha respondido a través de su cuenta de Twitter al periodista Luis del Val, tras el alegato que realizó en la cadena Cope en contra de la carroza LGTB de la cabalgata de Reyes del barrio de Vallecas. En sus declaraciones, el periodista llamó "maricones de mierda" a los promotores del evento, entre otras muchas lindezas. "Y si me acusan de homófobo, se pueden ir a la mierda", fue otra de las perlas.

Arkano, conocido por su pericia en las batallas de gallos, le ha respondido como no podía ser de otra forma, con un mordaz rap muy aplaudido en redes sociales. La publicación tiene más de 6.000 me gusta y más de 3.500 retweets.

La respuesta del rapero a Luis del Val ha tenido una buena acogida entre los usuarios de Twitter.

