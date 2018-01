Antonio tiene 63 años y no llega a fin de mes. Lejos de lamentarse por su situación, este señor ha decidido actuar, llenando los buzones de Valencia con una carta escrita a mano por él mismo con una impecable y pulcra caligrafía. La misiva comienza con unas letras grandes que piden ser leídas.

Tras el reclamo, Antonio se ofrece a trabajar "para generar ingresos con los que subsistir". El autor de la carta se describe así mismo como un "manitas o mañoso" que está dispuesto a desempeñar trabajos de limpieza, reparaciones o incluso de acompañamiento a mayores.

"Soy persona de confianza. Estoy en buena forma física y mental. Si quieren referencias, pueden pedírmelas". La carta concluye con una mención a la parte económica, en la que asegura que "nos pondremos de acuerdo fácilmente".

La usuaria @Aderyn_Xandra, publicó esta carta en Twitter pidiendo su difusión. La publicación enseguida se volvió viral y se llenó de mensajes de cariño para Antonio.

