La iniciativa para los niños más bonita que verás estos Reyes

Si hay algo que marca la noche de Reyes es la ilusión de los niños.

Bien lo sabe el usuario de Twitter @gamusino, quien ha desarrollado una de las iniciativas para los más pequeños más bonitas que se recuerdan y que ha emocionado a la comunidad tuitera.

Aunque él no se lo esperaba cuando su primer mensaje, el de la propuesta, se convirtió en todo un fenómeno viral.

¿Qué propuso? Que la gente le enviara fotografías de sus calles vacías para que él le pusiera la sombra de los tres Reyes Magos y hacer creer a los niños que las habían captado la noche de Reyes.

Sin embargo, el asunto se le fue de las manos y más de 200 personas le pidieron que lo hiciera. Al final, a las 4 de la madrugada y con ayuda de un diseñador gráfico que se ofreció a colaborar, consiguió dar satisfacción a todo el mundo.

"Ha sido un curro pero también muy divertido y me ha encantado ver los tweets donde contabais las reacciones de los peques al ver a los Reyes en su calle. Ha valido la pena. Y tenemos que pensar algo a lo grande para la del año que viene, ¿no?", tuiteó a modo de conclusión.

Este es el hilo que ha elaborado explicando todo lo que ocurrió y que se ha convertido en todo un fenómeno viral en Twitter:

El número me asustó bastante y como de costumbre mi Twitter petó con las menciones, pero me daba pena dejar a ningún niño sin su foto. Así que aunque no pude currármelo tanto como quería (perspectiva, colores, sombras) me puse a hacer decenas de ellas. pic.twitter.com/DpnpfhdqzW