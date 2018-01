Las Urgencias del Hospital de La Paz de Madrid, inundadas por la lluvia

La cuenta de Twitter @Urgenciaslapaz, formada por personal sanitario que reclama condiciones dignas para las Urgencias del Hospital de la Paz de Madrid, ha publicado este sábado varias fotografías del interior del centro hospitalario en el que se ven las instalaciones inundadas por la lluvia.

En las imágenes se puede ver a los pacientes caminando sobre charcos de agua y al personal tratando de contener la inundación usando colchones y sábanas.

"¡Los Reyes Magos nos han traído una nueva piscina cubierta! ¡Estáis todos invitados! Eso sí, traeros vuestra propia colchoneta, que las tenemos todas ocupadas", escriben en un mensaje que ya lleva más de 3.800 retuits.

Las respuestas han sido de indignación por esta situación, de la que responsabilizan al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes.

No es solo que se inunde una sala de urgencias, que ya es. Es que no hace tanto de la caída de un techo en el 12 de Octubre. Es que el abandono de la sanidad es el abandono a mucho y a muchos. La confianza no se recupera fácil. Se nos va, señores,se nos va.