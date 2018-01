'Media Markt' pide disculpas por publicar este mensaje machista

La cadena de tiendas Media Markt ha tenido que pedir disculpas por el mensaje que ha publicado este domingo su cuenta oficial de Twitter dedicada a los videojuegos: @MediaMarktGames. La publicación en cuestión ha sido muy criticada por su contenido machista y estereotipado, contraponiendo las imágenes de dos tipos de mujeres que juegan a videojuegos.

Este era el mensaje original que ya ha sido borrado:

La imagen consta de dos viñetas. En la primera de ellas, puede verse a una chica posando para una foto junto al mensaje "esto no es una jugadora". La otra viñeta muestra a otra chica visiblemente menos arreglada que la primera con un bocadillo que ilustra el pensamiento "me ducharé cuando Hyrule sea libre". (Hyrule es uno de los mundos del videojuego Legend Of Zelda). La imagen asegura: "esto es una jugadora".

La publicación no ha tardado en llenarse de críticas:

REPUGNANTE.



En @MediaMarktGames creen que una mujer gamer tiene una apariencia determinada. Misoginia nivel medievo. Vomito. https://t.co/NXQAHPzM7B — Gonzàlez (@BatAttaleph) 7 de enero de 2018

Sabéis qué pone ahí? Que una mujer no puede descuidar su higiene por jugar a videojuegos, que qué coño hace jugando a videojuegos, que una mujer limpia y guapa y como dios manda no juega a videojuegos, se peina y se maquilla y se arregla. — Gonzàlez (@BatAttaleph) 7 de enero de 2018

No ridiculizan a un tío gamer que descuida otros aspectos de su vida por jugar a videojuegos, que es precisamente quien genera el estereotipo: lo trasladan a la mujer y lo ridiculizan en ella. Que lo haga un hombre es normal y aceptable. — Gonzàlez (@BatAttaleph) 7 de enero de 2018

Es una de las constantes del machismo, la ridiculización en la mujer de conductas y actitudes asumidas como normales en los hombres. Preguntadle a la primera que se puso pantalones. — Gonzàlez (@BatAttaleph) 7 de enero de 2018

El aluvión de comentarios generados en la publicación ha obligado a Media Markt a borrar el mensaje y a escribir otro de disculpa:

En ningún momento hemos pretendido ser machistas, pedimos disculpas si se ha malinterpretado. Lo que queremos es que cada vez haya más protagonistas y gamers femeninas que disfruten jugando. — MediaMarkt Games (@MediaMarktGames) 7 de enero de 2018

Sin embargo, esta rectificación no ha conseguido parar las críticas:

Estas bromitas machistas y repartecarnés que se repiten hasta la extenuación son clave para que las niñas no se interesen por sectores como el de los videojuegos. ¿PERO Y LOS NIÑOS? https://t.co/LXsAxqT724 — AzulcOT ❄️ (@AzulCorrosivo) 7 de enero de 2018

Se nos exigen más conocimientos y, sobre todo, más pruebas de que jugamos, como si fuera un hobby exclusivo. Se hacen coñitas sobre quién es una gamer de verdad y quién no en función de gustos y géneros que se consideran inferiores. Se llama misoginia y estamos hasta el coño. — AzulcOT ❄️ (@AzulCorrosivo) 7 de enero de 2018

1. SÍ habéis sido machistas.

2. NO lo hemos malinterpretado.

3. Esto NO ayuda a que haya más gamers "femeninas".

4. NO sois capaces ni de hacer un mínimo de autocrítica. — Omar Crocs ⓥ🎗 (@kidwithagun) 7 de enero de 2018

"Nosotros pedimos disculpas porque vosotras habéis leído mal nuestras buenas intenciones"?

Eso no es una disculpa u.u — TodasGamers (@TodasGamers) 7 de enero de 2018