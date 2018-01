El objetivo de las actrices en las alfombras rojas suele ser deslumbrar y ser apuntadas por los fotógrafos, aunque en de la 75ª edición de los Globos de Oro todas fueron a una para llamar la atención sobre el acoso sexual. Todas eligieron el color negro para así simbolizar la reivindicación de la campaña Time's Up, impulsada por grandes figuras femeninas de Hollywood.

¿Todas? ¡No! Una irreductible actriz dio la espalda a este gesto común y se plantó en la ceremonia con un vestido rojo y bien brillante.

Quien se saltó el dress code fue la intérprete de Torch Blanca Blanco:

Algunas actrices como Reese Witherspoon habían pedido a sus compañeras de profesión que se vistieran como quisieran, ya fuera en vestido de noche o en pijama, pero de negro. Sin embargo, Blanco no se sumó a la causa y se ganó las críticas en Twitter.

the Dress of #BlancaBlanco .... 😆🤪 #GoldenGlobes it's not a strip club! My eyes... gosh!

El vestido de Blanca Blanco... ¡Los Globos de Oro no son un club de streptease! ¡Mis ojos, Dios!

Blanca Blanco was like "nah!". I just wish she would've picked a better dress if we gonna rebel. Aren't we tired of this brand of sexy? Because I am #GoldenGlobespic.twitter.com/z5ngdMHRqt — 'Red' (@Red__Mos) 7 de enero de 2018

Blanca Blanco fue en plan: ¡Bah! Me gustaría que hubiera escogido un vestido mejor si se iba a rebelar. ¿No estamos cansados de este tipo de sexy? Porque yo lo estoy

Todos los demás protestando contra el acoso sexual en Hollywood mientras Blanca Blanco se asegura de que las mujeres estén bien representadas.

Don't get me wrong: I believe women can and SHOULD be able to wear anything they want. Whether it's skimpy or otherwise, any outfit is not indicative of her 'asking for it.' But there's also a thing called being appropriate, and in this occasion, her gown is definitely not. — Patty Taboada (@pattymanuelle) 8 de enero de 2018

No me malinterpretéis: creo que las mujeres pueden y DEBEN poder ponerse lo que quieran. Si es escaso o no, ningún atuendo indica un 'lo está pidiendo'. Sin embargo, también hay algo llamado "ser apropiado" y, en esta ocasión, su vestido definitivamente no lo es.