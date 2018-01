Chenoa reaparece lesionada en 'Zapeando' y relata el accidente que ha sufrido estas Navidades

Chenoa no ha faltado este lunes a su cita con Zapeando. Pero la cantante y presentadora ha reaparecido en el programa delaSextalesionada.

Nada más empezar el programa, sus compañeros le han preguntado por la venda que presentaba en uno de los dedos de su mano.

Con boli nuevo y un dedo menos...🤟🏼 ¡Ya está @Chenoaoficial en #Zapeando1027!😂Esperamos que se le cure pronto... Para que pueda hacernos una tortilla y nos la traiga al programa. ¡Bienvenida de vuelta! pic.twitter.com/AnA2zpco6C — zapeando (@zapeandola6) 8 de enero de 2018

Chenoa ha relatado entonces que había sufrido un accidente doméstico que "casi me cuesta el dedo". "Estaba preparando una tortilla y al cortar las patatas, se me fue la mano y me corté el dedo. Un corte importante, eh. Empecé a sangrar... y bueno".