Carla Bruni ha visitado este lunes El Hormiguero para promocionar su nuevo disco, el primero en inglés de su carrera. La cantante francesa se ha sometido a las preguntas de Pablo Motos y buena parte de la entrevista ha versado sobre cómo empezó y cómo ha evolucionado su relación con Nicolas Sarkozy, con el que lleva diez años casadas.

Bruni ha contado cómo se conocieron, cómo fue vivir junto a él durante su presidencia... mientras las redes echaban chispas por el trato que Motos le estaba dando: más como "mujer de" que como artista.

Estos son algunos de los comentarios:

¿Por qué no le pregunta por su música? ¿Acaso estoy viendo Sálvame y no me he enterado? #CarlaBruniEH