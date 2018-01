El japonés que ha fracasado en 'First Dates' pero enamora en Internet

La mayoría de las citas de First Dates no acaban con segunda oportunidad, pero no todos los rechazados despiertan el amor de la audiencia que ha despertado uno de los invitados de este lunes.

Masashi, un japonés de 27 años que nunca había tenido novia, ni siquiera una cita con una chica, se ha ganado el favor del público por sus tremendos nervios durante la cena, su ternura y su encanto.

Ay por favor! Quiero adoptar al japonés!!! #FirstDates528 — Mónica Boigues (@moni__85) 8 de enero de 2018

Masashi!! Twitter está contigo 😊😊 No cambies tu forma de ser por nadie 💪🏻💪🏻😘 #FirstDates528 — Fanicitas OuYea (@tolacitas) 8 de enero de 2018

Pobre Masashi estoy sufriendo por él #FirstDates528 — Bandini (@Olgasoyyo) 8 de enero de 2018

#FirstDates528 Pobre japonesito,da ternura.Hay que buscarle una moza como sea. — Pakun (@PISTACHOCANIBAL) 8 de enero de 2018

Los fans han alabado en Twitter la actitud de Masashi, su dominio del español en menos de un año de estancia y se han reído con amabilidad de él cuando se ha puesto a sudar a chorros por los nervios y a hablar solo en plena comida.

"¿Qué va a ser de mí ahora? A ella le gustan los asiáticos, pero no los japoneses, sino los coreanos...Además jamás pensé que podría existir alguien a quien no le gustase el vino. Bueno, ya está todo perdido, qué le voy a hacer...", ha soltado con pena.

10 meses aqui y habla en idioma de lujo, habría que ver a un español en Japón después de 10 meses...#FirstDates528pic.twitter.com/dhVWwHydrX — Mia Wallace (@mrswallace87) 8 de enero de 2018

El japonés tiene más conversación a solas que con su cita #FirstDates528 — 🇪🇸Dany 🇪🇸🇪🇺 (@dandy6669) 8 de enero de 2018

Otra genialidad que ha cosechado aplausos es cuando le ha preguntado a Carlos Sobera si era Karlos Arguiñano. Twitter ha estallado en carcajadas.

#FirstDates528 Lo mejor....jajajajja. "Eres Carlos Arguiñano?". "Sí, pasamos a la cocina y te enseño a hacer unas almejas". 😂😂😂 — Fernando Abrantes (@fer2365) 8 de enero de 2018

ARGUIÑANO DICE EL GENIO. MASASHI ERES MI PUTO ÍDOLO #FirstDates528 — Dr. Savage 🐍 (@ElSouffleur) 8 de enero de 2018

Su cita, una valenciana de 28 años llamada Lara, ha cosechado críticas por su actitud hacia su compañero de cena. Ha empezado mal, generalizando y diciendo que le gustan los "asiáticos" porque son muy atentos y te sacan de casa".

"Me encanta Asia y los asiáticos" hasta que te ponen un asiático normal y corriente que no parece Míster Corea 2017. #FirstDates528 — 龍龙. (@MyKoreanDragon) 8 de enero de 2018

"Los chicos asiáticos te llevan a sitios chulos porque en Asia hay muchos acuarios"

Lara, en serio, medícate. #FirstDates528 — Bárbara (@Babsmadrid) 8 de enero de 2018

Y aunque ha tratado de sacar algunos temas, le ha dado un par de cortes que el público no le ha perdonado y la forma de rechazarlo ha sido dura.

#FirstDates528 Lara qué se esperaba, ¿Un cantante de pop coreano? Pediste un asiático y ahí lo tienes, quisquillosa — Annuska (@ann1uska) 8 de enero de 2018

Pobre japonés... lo estoy pasando mal por él, porque menuda tía borde le han puesto. #FirstDates528 — Rodri GS (@rodrigs91) 8 de enero de 2018

Empieza a darme mucha pena el chaval asiático. Si la valenciana antipática le da calabazas exigo para él una segunda oportunidad otro día. #FirstDates528 — iamJulesWinnfield (@cracren) 8 de enero de 2018

#FirstDates528 "no me voy a enamorar de una persona tan paradita" lo dice Lara la alegría de la huerta y más cardo imposible — MañiZgz (@mjosesg) 8 de enero de 2018

Los que no quereis gorditos o gorditas, recordad que adelgazar es mucho mas sencillo que dejar de ser imbecil. #FirstDates528 — txumbi (@txumbi1) 8 de enero de 2018