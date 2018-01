El número de civiles muertos por ataques aéreos aumentó un 82% en 2017

Al menos 15.400 civiles murieron a causa de armas explosivas durante los primeros 11 meses de 2017, un 42% más que el mismo periodo del año anterior, según un informe de la ONG británica Action on Armed Violence (AOAV). 42 fallecidos al día de media. Este incremento se debe en gran parte a los ataques aéreos, que causaron un 82% más de muertes, y coincide con la campaña de bombardeos de la coalición liderada por EE UU para reconquistar los bastiones del Estado Islámico en Siria e Irak.

AOAV califica 2017 como "el peor año" desde que inició su actividad, cuando murieron por explosiones causadas por todo tipo de armas 5.597 no combatientes. Hoy, el porcentaje es un 175% superior. El estudio de AOAV se basa en un registro de las noticias sobre muertes por armas explosivas publicadas por medios de comunicación en lengua inglesa. Según destaca esta organización, es la primera vez desde hace siete años que la mayoría de las muertes se ha debido concretamente a armas explosivas lanzadas desde el aire.

