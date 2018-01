El reencuentro de los Globos de Oro que está emocionando a los fans de 'Harry Potter'

La 75ª edición de los Globos de Oro ha estado marcada por las reivindicaciones de las actrices contra el acoso y abuso sexual en Hollywood, sobre todo por el escándalo Harvey Weinstein.

Seth Meyers condujo la gala entre chistes ácidos y dardos contra los acosadores. Además, Oprah Winfrey y Nicole Kidman destacaron por sus discursos duros y sentidos.

Pero además, la ceremonia dejó encuentros estelares como el de Kit Harington y Emilia Clake, protagonistas de Juego de Tronos y reencuentros maravillosos, como el Emma Watson y Robert Pattinson, que compartieron protagonismo en Harry Potter.

Emma Watson y Robert Pattinson en la 75 edición de los Globos de Oro.

Esta fotografía no ha pasado desapercibida entre los seguidores de las aventuras del joven mago, que han recordado con cariño cuando ambos compartieron pantalla en El Cáliz de Fuego, cuarta película de la saga creada por J.K Rowling.

En esa cinta, Pattinson, que interpretaba a Cedric Diggory, es asesinado Peter Pettigrew (Colagusano) durante la celebración del Torneo de los Tres Magos.

No supero a Emma Watson y Robert Pattinson juntos ni en un millón de años, sorry not sorry #GoldenGlobespic.twitter.com/pqRyoHqtUH