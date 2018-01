El 'shock' de Amaia tras descubrir el significado de 'Quiero montarme en tu velero'

Miles de ojos siguen cada día todo lo que hacen los concursantes de Operación Triunfo, desde las clases o los pases de micro hasta sus charlas más intrascendentes. Ejemplo de ello es el momento en el que, el día de Reyes, los participantes conversaron en el comedor sobre la canción Quiero montarme en tu velero, del grupo La Fiesta, que se ha convertido en uno de los vídeos más vistos en YouTube de las últimas horas.

El estribillo de la canción, compuesta por Alejandro Abad, dice así:

Quiero montarme en tu velero. Ponerte yo el sombrero. Y hacernos eso, ay ay ay ay

"¿Y cuál es el significado?", preguntó Amaia a sus compañeros. Aitana repasó la letra al tiempo que hacía algunos gestos para arrojar algo de luz sobre la cuestión, pero Amaia necesitaba más pistas. "¿Cuál es el velero? Lo del sombrero no lo entiendo", preguntó.

"Cuando tienes que poner el sombrero para por ejemplo no quedarte embarazada", explicó Aitana sin mencionar la palabra 'preservativo'. "¡Mmmmmmmm!", masculló Amaia cuando cayó en la cuenta del verdadero significado de la letra. "¡Madre mía, con lo que me gustan a mí esos temas! [...] ¡Jo, pues yo me imaginaba un velero", añadió.