La compañía de ropa H&M ha sido acusada de racismo y ha recibido numerosas críticas tras publicar en su página web una fotografía de un niño negro vistiendo una sudadera que decía Coolest Monkey In The Jungle, en español "el mono más guay de la selva".

"Esta imagen ha sido eliminada de todos los canales de H&M y pedimos disculpas a cualquiera que haya ofendido", aseguró la compañía a Daily News en una escueta declaración desde su sede en Estocolmo.

"Esto es absolutamente intolerable", ha dicho la cuenta oficial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos.

Las críticas no se han hecho esperar y la imagen ha corrido como la pólvora por redes sociales:

.@hm this is inappropriate, offensive, and racist. Why is the white kid "a jungle survivor" and the black kid the "coolest monkey in the jungle"? How do you think this is okay? REMOVE this and the clothing piece. This is completely distasteful! #racist#hmhttps://t.co/uati7eI0Iopic.twitter.com/WSF9Wiksio