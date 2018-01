Johnny Galecki, Leonard en 'The Big Bang Theory', habla sobre el posible final de la serie

Los seguidores de The Big Bang Theory puede que se despidan próximamente de su serie favorita. El actor que da vida a Leonard en la producción de la CBS, Johnny Galecki, asistió el pasado sábado 6 de enero al TCA Winter Press Tour y ha encendido todas las alarmas sobre el posible futuro de la serie. "Llegados a este punto, creo que todo el mundo está muy contento con 12 temporadas a las espaldas y es momento de disfrutar e ir a casa con nuestras familias", declaró Galecki según recoge TV Line.

El actor, sin embargo, no ha confirmado que el reparto haya hablado de esta posibilidad. "Solo hemos hablado de que el día que la serie acabe todos estaremos muy tristes", añadió el intérprete. Las declaraciones de Galecki no son las únicas sobre el posible final de la serie. Chuck Lorre, productor de The Big Bang Theory, contó a The Hollywood Reporter el pasado mes de agosto que nunca se imaginaron "llegar al año 11, ni mucho menos qué va a suceder después del 12. Uno podría fácilmente suponer que ese será el final de la serie, me sorprende que hayamos llegado hasta aquí".

Ante el revuelo que causaron las declaraciones de Lorre, Kelly Kahl, presidente de CBS Entertainment, también se pronunció al respecto. Cuando se le preguntó por cuánto tiempo estará la serie, dijo: "Todo cuando podamos... 20 años. Espero que la tengamos todo el tiempo que podamos".

La producción ha tenido gran éxito en Estados Unidos y a nivel internacional, pero durante los 11 años de emisión la audiencia ha ido decayendo. La realidad es que tras 11 años la audiencia ha ido a menos y la 11ª temporada, estrenada el pasado mes de septiembre, no ha obtenido los datos esperados por la productora. ¿Estamos ante el fin de las aventuras de Leonard, Howard, Sheldon, Penny y compañía?