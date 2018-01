José María Espejo: “Una investidura por Skype es imposible”

Apenas faltan nueve días para que se constituya la Mesa del Parlament de Cataluña. Por el momento solo ha dado un paso al frente José María Espejo (Ciudadanos) anunciando su candidatura para la sesión del próximo día 17 para presidir la Cámara. El independentismo todavía no ha concretado el nombre de su apuesta, que contaría con la mayoría suficiente. Carme Forcadell se lo piensa.

Pero Espejo (Madrid, 1976) todavía espera una carambola: harían falta cinco ausencias de diputados independentistas y el improbable apoyo de los 'comunes'. Este mismo martes se reúnen los 'naranjas' con Catalunya En Comú para intentar convencerles de que su opción es mejor. Y como principales argumentos ofrecerán el respeto a la legalidad y a los derechos de los diputados. Este parlamentario no quiere volver a vivir aquellos "tristes" días de septiembre y octubre, donde tuvo un papel visible intentando frenar a Carme Forcadell como vicepresidente segundo de la Mesa.

¿Cree realmente que llegará a presidir la Mesa del Parlament?

Espero que sí, pero no depende de lo que yo quiera sino de lo que decidan particularmente los partidos que se dicen constitucionalistas y también de Podemos.

Para que usted sea presidente de la Mesa tendría que haber al menos cinco ausencias de diputados independentistas y votarle los 'comunes'.

Se necesita que me voten más diputados a mí que al siguiente de los candidatos. La aritmética de los que faltan es algo en lo que no voy a basar mi candidatura. Lo que quiero es que me voten más diputados que a otro.

Este martes es la primera reunión con los 'comunes' para empezar las negociaciones. ¿Cree que podrán contar con su apoyo?

Si nos fiamos de las declaraciones que han hecho en otras ocasiones y de la historia de los 'comunes', lamentablemente parece que va a ser complicado. Pero no vamos a desistir tan fácilmente, queremos explicarles que el Parlament necesita un presidente que garantice que la ley se va a cumplir.

¿Y cómo van a convencer a los 'comunes'? ¿Qué les van a ofrecer?

No hay mejor propuesta que decirles si quieren un Parlament en el que se cumplan la ley y la Constitución y se respeten los derechos de los diputados o uno en el que no se respeten los derechos ni de los diputados ni de los ciudadanos. Si nos fiamos de lo que han dicho sus antecesores de Catalunya Sí que Es Pot, pues se manifestaron muy críticos con lo que hizo la señora Forcadell. No sabemos quién se presentará por los independentistas, si se presenta alguien, pero parece que la línea es de continuidad. Nuestra oferta es que es legítimo defender cualquier idea, pero siempre dentro de la legalidad.

¿Hoy por hoy ve más cerca a los comunes de los independentistas que de ustedes para hacer a un candidato presidente del Parlament?

Siempre que mira uno a los 'comunes' y quiere encontrarlos, es mejor que mire a los separatistas. Pero, insisto, hasta que no nos sentemos con ellos y les hagamos esta propuesta de Presidencia para todos, no quiero adelantar lo que nos pueden decir. Espero que atiendan a razones y sean consecuentes con lo que han venido denunciando en la pasada legislatura. No hablamos de un programa político sino de una forma de dirigir una institución.

Sobrevuela la posibilidad de que el día de la constitución del Parlament (el próximo 17) no se presenten los diputados independentistas para bloquear su puesta en marcha y ganar tiempo para las negociaciones de investidura. ¿Cree que se constituirá ese día la Cámara autonómica?

Confío en que se pueda constituir, me parecería un desprecio absoluto hacia la mayoría de los ciudadanos. Espero que no se les ocurra semejante barbaridad. Sería un insulto. Precisamente para que ese tipo de cosas no sucedan planteamos nuestra candidatura.

Otra posibilidad sería que la Presidencia del Parlament fuera a los 'comunes' para llegar a un cierto consenso entre todos. ¿Puede suceder? ¿Estarían dispuestos a hacerlo para que no ganara un candidato independentista?

Apoyar a una fuerza que tiene 8 diputados de 135 resulta bastante poco lógico a priori. No es lo razonable. De hecho, es una fuerza que ha perdido votos y escaños. Los ciudadanos tampoco lo entenderían.

La Mesa del Parlament volverá a ser clave a partir del día 17 de cara a una investidura que no sabemos cómo se va a realizar. ¿Cree que al final se llevará a cabo una reforma del reglamento para que Puigdemont pueda tener una investidura a distancia o por Skype?

Una investidura a distancia o por Skype, desde mi punto de vista, es imposible con el reglamento actual. Y una reforma del reglamento que pretendiera eso tiene unas dificultades prácticas importantes, tanto de tiempos como de constitucionalidad, y no creo que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña diera su aprobación para esa reforma.

¿Cree que va a volver Puigdemont para la investidura?

Eso solo lo puede saber él. No tengo ni idea, aunque parece, por lo que comenta en prensa, que no tiene esa idea. Si quiere ser presidente, lo lógico es que venga. Creo que pocos ciudadanos pueden entender que alguien quiera ser presidente de una comunidad autónoma sin pisarla.

Desde el PP les han vuelto a echar en cara que no muevan ficha e intente Inés Arrimadas la investidura. ¿Por qué no lo intenta?

Vamos a ver. Tenemos ahora un primer paso que es la elección de la Mesa del Parlament, hay una reunión con los 'comunes' y pueden salir bastantes pistas sobre si tiene algún sentido o no adentrarse en una investidura fallida.

Toca esperar... ¿pero no descartan formar ese Gobierno?

Toca esperar, la realidad es que parece bastante complicado desde el punto de vista aritmético. Pero vamos a ver este primer paso de la Mesa.

¿Es frustrante ser la primera fuerza en Cataluña y no poder gobernar?

Para nosotros es un orgullo ser la primera fuerza en Cataluña, que representa a más de 1,1 millones de catalanes. El hecho de que los independentistas puedan formar una mayoría no es una buena noticia, pero hay una buena: nadie va a poder volver a hablar en nombre del pueblo de Cataluña diciendo que todos son independentistas, o que todos quieren dejar de ser españoles y europeos. El partido más votado lo lidera Inés Arrimadas, una catalana nacida en Jerez que se siente catalana, española y europea. Representa a muchos más catalanes que Puigdemont o Junqueras.

Con esta complicado inicio de legislatura, ¿vamos a ir a elecciones otra vez?

No lo sé. Sería un escenario que a nadie le gusta. Pero si no hay una mayoría alternativa a los separatistas porque los comunes no dan su brazo a torcer y prefieren estar siempre al lado de los separatistas, es un escenario que está ahí.

Usted estaba sentado al lado de Forcadell en la Mesa durante aquellos plenos de septiembre y octubre. ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué le impactó más?

Fueron unos días muy tristes para la democracia en Cataluña y en el resto de España. Ha sido la mayor crisis constitucional que ha tenido España desde el inicio de la Democracia. Me impactó estar viviendo en directo un verdadero golpe a la democracia española. Me impresionó que eso pudiera pasar alegremente en un país de Europa del siglo XXI. Afortunadamente hemos visto que todo eso tiene consecuencias y no pueden llevarse a cabo esas cuestiones a la ligera. Hay que evitar que pueda volver a pasar.

Después del subidón en Cataluña, ¿será 2018 el año para prepararse para el sorpasso al PP a nivel nacional?

Más que el sorpasso al PP, estamos creciendo en Cataluña y toda España diciendo lo mismo en Cataluña y en el resto de España. Es algo que no han hecho los viejos partidos y, por eso, tienen unos resultados tan desiguales. El PP se ha hundido literalmente en Cataluña porque durante mucho tiempo contemporizó con el nacionalismo y fue socio preferente de Jordi Pujol en Cataluña, y al revés. El PSOE lo que tiene directamente es una sucursal en Cataluña, que tiene posturas diferentes en algunas cosas. Nosotros decimos lo mismo, esa es la novedad.

¿Se presentaría para ser el presidente de la Mesa del Parlament de Tabarnia?

Tabarnia me parece una ocurrencia interesante para poner frente al espejo los argumentos de los nacionalistas.

Siempre dicen a los independentistas que no engañen a los ciudadanos y siendo usted lo más sincero que pueda, ¿a quién ve en el Palau de la Generalitat dentro de tres meses?

A mí me gustaría que fuera Arrimadas, sin duda alguna. Hoy por hoy, no descarto que pueda serlo.