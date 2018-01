Trump deja sin estatus legal en EEUU a 195.000 salvadoreños acogidos tras el sismo de 2001

El Gobierno de Donald Trump dejará sin protección migratoria a 195.000 salvadoreños a partir de septiembre de 2019, fecha para la que deberán haber abandonado Estados Unidos si no han obtenido otra vía de regularización, pese a que la mayoría vive en el país desde hace al menos 20 años.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado su decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) otorgado en 2001 a los salvadoreños que estaban en Estados Unidos tras los devastadores terremotos de enero y febrero de ese año.

El Gobierno justifica la decisión en que "ya no existen las condiciones originales causadas" por los sismos, razón por la que se concedió esta protección a un total de 263.282 salvadoreños en 2001, una cifra que ha ido decreciendo hasta los 195.000 actuales.

El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, ha explicdo que la cifra ofrecida por EEUU era la de los inscritos cuando se otorgó el permiso y que ha ido decreciendo a media que algunos lo han perdido o han obtenido otro estatus.

El ministro, que ha dado una teleconferencia desde El Salvador a la prensa en Washington, ha anunciado que su Gobierno trabajará ahora para buscar aliados en el Congreso estadounidense para que apruebe una ley que dé protección permanente a estos salvadoreños "antes de marzo de 2019".

"UNA PRÓRROGA DE 18 MESES"

El Gobierno de Martínez preparará las condiciones para la vuelta de sus nacionales emigrados con programas de emprendimiento y reinserción escolar. Preguntado por cuántos de los 195.000 podrán regularizar su situación por otra vía, ha preferido "no adelantar porcentajes al respecto".

Martínez ha tratado de de dar la vuelta a la medida al presentarla no como una cancelación sino como "una prórroga de 18 meses". Pero el DHS ha dejado claro que pone fin al TPS, al considerar que ya no existen las condiciones de su concesión y que El Salvador ya está preparado para acoger a sus emigrados.

El plazo de 18 meses busca simplemente dar un margen para que los afectados puedan tratar de regularizar su situación por otra vía o preparar su vuelta a un país en el que la mayoría no vive desde hace casi 20 años.

Preguntado por si se han considerado los altos niveles de violencia y pobreza en El Salvador a la hora de tomar la decisión, un alto funcionario estadounidense ha admitido que sólo se han tenido en cuenta los aspectos por los que se concedió el TPS.

EL SALVADOREÑO ES UN GOBIERNO POCO AFÍN A TRUMP

Estados Unidos ha reafirmado su compromiso de "seguir apoyando" a El Salvador en diversas áreas, pese a que este lunes el país norteamericano canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a miles de salvadoreños, dijo la embajadora estadounidense Jean Manes.

La embajadora de EEUU en El Salvador ha asegurado que su Gobierno esta "comprometido a seguir trabajando con El Salvador" para que se "creen condiciones de seguridad económica necesarias para que los salvadoreños no sientan la necesidad de irse".

La embajadora salvadoreña en Washington, Claudia Canjura, no ha querido responder a por qué cree su Gobierno que EEUU ha prorrogado el TPS de los hondureños (con un Ejecutivo más afín ideológicamente a Trump) y no para El Salvador (que no ha apoyado a EEUU en asuntos como Venezuela).