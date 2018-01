Al menos 13 muertos y 25 heridos por las fuertes inundaciones en California

Al menos 13 personas han muerto y 25 han resultado heridas por las fuertes riadas, inundaciones y deslizamientos de lodo que sufre California (EEUU) en los últimos días, según ha informado este martes la oficina del sheriff del condado de Santa Bárbara.

Las autoridades locales han ordenado la evacuación de unos 7.000 residentes de forma preventiva ante la llegada de las lluvias, a los que se han sumado otras 23.000 personas que han abandonado sus viviendas de forma voluntaria.

Las lluvias han obligado a cerrar varias carreteras y autopistas y a realizar numerosos rescates, como el de una niña de 14 años que quedó atrapada durante horas en su casa de Montecito, que fue destruida por las riadas.

View from the air in Montecito. Areas that had been roadways, driveways, and homes, are now unrecognizable due to the large amount of mud and debris flows. pic.twitter.com/dbsUPw3mrL