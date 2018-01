Paso a paso hacia la sesión contitutiva del Parlament del próximo día 17. Toca presentar ahora las credenciales para sentarse ese día... y ya van produciendo los movimientos. El exconseller de Justicia Carles Mundó ha renunciado a su acta de diputado conseguida en las pasadas elecciones del 21-D, según fuentes de ERC.

Mundó, que pasó por prisión preventiva en el marco de la investigación del Tribunal Supremo por diversos delitos, ha renunciado así a ejercer de diputado y abandona la política para centrarse en su carrera de abogado.

En cambio, sí han registrado este martes sus grupos parlamentarios las credenciales de Oriol Junqueras (ERC) y de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya).

PONSATÍ Y PUIG NO LAS HAN PRESENTADO TODAVÍA

Junts han presentado todas las credenciales de sus diputados salvo los consellers cesados Clara Ponsatí y Lluís Puig, han explicado fuentes de la lista a Europa Press.

JuntsxCat ha entregado así 30 credenciales de diputado, más las que ya habían presentado la semana pasada dos encarcelados: el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el exconseller Joaquim Forn, ha avanzado elmon.cat.

El candidato a presidir la Generalitat es el único miembro de la lista que no puede renunciar a su acta de diputado porque es una condición indispensable ser miembro de la cámara para poder acceder al cargo.

Que JuntsxCat no haya presentado las credenciales de Ponsatí y Puig puede obedecer a una posible renuncia de ambos para asegurar una mayoría independentista en el Parlament, ya que ambos están en Bélgica y no podrían asistir a los plenos.

Sin embargo, el hecho de que éstos no hayan presentado las credenciales no significa que hayan renunciado a su acta de diputado, ya que disponen de plazo hasta antes de la constitución oficial del Parlament la próxima semana, según las citadas fuentes de Junts per Catalunya.

Fuentes de la lista han explicado que Sànchez y Forn ya presentaron sus credenciales porque quieren acudir a declarar este jueves ante el Tribunal Supremo ya como diputados acreditados.