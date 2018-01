🔴 DIRECTO: Rodrigo Rato comparece ante el Congreso

Rodrigo Rato, exministro de Economía, exvicepresidente del Gobierno con Jose María Aznar, exdirector del FMI y expresidente de Bankia, comparece este martes ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro. Esta semana la comisión analiza el papel que desempeñaron los Gobiernos de Aznar y Zapatero.

12:05 Los diputados de ERC recuerdan la intervención de David Fernández

Ester Capella en su intervención y Gabriel Rufián en Twitter, ambos diputados de ERC, han recordado la intervención del diputado David Fernández (CUP) en la comparecencia de Rato ante el Parlament en 2013 cuando amagó con lanzarle una sandalia y le llamó "gánster".

Veo a Rodrigo Rato y echo más de menos que nunca a David Fernàndez en un Parlamento. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 9 de enero de 2018

11:25 Rato: "Era un chiringuito pero no se daban créditos a sí mismos"

11:20 Rodrigo Rato a Toni Roldán: "Esto no es un saqueo. Es el mercado, amigo"

11:00 "Yo no soy un político delincuente"

El exministro ha mantenido un rifirrafe con Ester Capella, diputada de ERC, asegurando que él no es "un delincuente político". "Yo no soy un político delincuente. A mi en 30 años de política no me puede acusar de delincuente", ha dicho en tono airado.

Capella ha aseverado que Rato personifica la "marca" de una España con una sociedad "corrompida y que corrompe", que se basa en el "amiguismo y el nepotismo" y ha añadido que representa un sistema que se siente impune y que es "depredador", según recoge EFE.

10:55 Rato critica la tardanza en la creación del banco malo

Rato en el Congreso: "A mí me sorprendió mucho que España se negara a tener un banco malo. Se negaron los dos gobiernos. El banco malo se debió crear mucho antes" #Finanzas — Elena Lozano (@elenalozsan) 9 de enero de 2018

9:00 Garzón califica a Rato de "ladrón de guante blanco"

Alberto Garzón, coordinador de IU y portavoz de Unidos Podemos en la comisión, ha calificado de "ladrón de guante blanco"