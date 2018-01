El bonito y comentado mensaje de salvación de Noemí Galera a Alfred

Hay héroes sin capa y, para muchos seguidores de Operación Triunfo, este lunes Noemí Galera fue su heroína al salvar a Alfred de la expulsión. El concursante vivió una de sus peores noches al encontrarse "indispuesto" y tener que ausentarse en varios momentos de la gala —la organización del programa ha sido criticada por no dar explicaciones de cómo se encontraba— y por ser propuesto por los jueces para abandonar la Academia.

Para Mónica Naranjo, los profesores no le habían dejado "libertad" para hacer una versión más suya de la canción de Seal Get it Together, y había echado de menos su sello propio. Secundada por el Dj Carlos Jean, juez invitado de la noche, Alfred fue nominado.

Para alivio de los fans de Alfred, la directora de la Academia habló en nombre de los profesores y lo salvaron de la expulsión. Las palabras de Galera llegaron al corazón del joven y de muchos seguidores del formato: "Me da igual que hagas tu versión, que no tengas el groove de Seal, que tengas mala cara, que mala cara tenemos nosotros. Tu cara es preciosa. Yo te pido que te levantes ahora mismo de ese sillón de ese sofá y que cruces la pasarela"

Qué bonito lo de Noemí a Alfred :) Y la reacción de los profesores, alegrándose por él #OTGala10pic.twitter.com/daBhXXmZn0 — hater. (@HaterGH) 9 de enero de 2018

Las palabras de Galera calaron hondo en los espectadores, que compartieron su emoción en Twitter, empezando por el profesor de interpretación Javier Calvo.

Alfred ha hecho uno de sus mejores números en esta edición. Y tiene una cara preciosa. Ah, y @NoemiGaleraN es mi vida entera. @OT_Oficial#OTGala10 — Javier Calvo (@javviercalvo) 9 de enero de 2018 El jurado me está destrozando a Alfred y jamás permitiré que lo hagan como lo están haciendo. Me rompo en pedazos viendo como Noemí le dice a Alfred que está salvado y la carita de Alfred me duele. Se merece estar más valorado, porque es un MÚSICO en toda regla. — Tati 🐢 (@nbleedingout) 9 de enero de 2018