El mensaje de Roberto Leal tras la crítica más repetida en la última gala de 'OT 2017'

Roberto Leal ha publicado un extenso mensaje en Instagram aclarando una de las polémicas de la noche. Alfred tuvo que abandonar el plató de Operación Triunfo en varias ocasiones debido a un problema de salud sin que se dieran explicaciones a los espectadores.

Ha sido Alfred el que ha confirmado en el repaso de la gala 10 que vivió un episodio de ansiedad y vértigo pero que fue el médico el que le dijo que saliese a cantar sí o sí.

En un primer momento nadie sabía lo que estaba sucediendo en la gala, ni siquiera los miembros del jurado. Sólo que Alfred estaba entrando y saliendo del plató. Después de su actuación, Joe Pérez-Olive le preguntó si "estaba malito" y aseguró que "tenía mala cara", un comentario muy criticado.

Ahora, el presentador del programa ha querido mandar un mensaje de apoyo a los miembros del jurado después de los reproches recibidos. Leal afirma que desde el principio sintió que Alfred "no estaba cómodo" y que lo veía "agobiado" por "una razón que desconocíamos".

"Fue justo antes de su actuación cuando a mí, y no al jurado, se me informó de que se encontraba algo mareado, con ansiedad y que aún así había decidido cantar. De hecho se le propuso no hacerlo pero él quiso demostrar que podía, que quería y así lo hizo. Cuando Joe le comentó que le había visto mala cara, no tenía ni idea de lo que realmente le pasaba", cuenta Leal en Instagram.

Y destaca: "Os prometo que ninguno de los cuatro miembros del jurado lo sabían hasta que se fueron a deliberar y se les informó también a ellos".