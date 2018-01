"O dáselo a tu madre para que lo lave". Ese es el mensaje que encontró Sian Robson, una madre británica, bajo las instrucciones de lavado de un gorro de lana de su hija de 13 años. Esta madre, decidió subir la imagen de la etiqueta a Twitter denunciando lo sexista del mensaje, preguntándose por qué no puede ser el padre el que se encargue de la colada.

#everydaysexism@Missguided Maybe it's just possible Dad is capable of putting on a wash too!? pic.twitter.com/TgCXM8giqr